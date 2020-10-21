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Aktüel Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı
Aktüel

Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar: - "Şeb-i Arus, Mevlana Kültür Merkezi'nde 7, 12, 15 ve 17 Aralık'ta icra edilecek sema programları ile gerçekleştirilecek" - "Tören programları, salonların temizliğini gerektiği şekilde yapabilmek için 4 güne düşürülerek, mevzuata uygun şekilde aralıklı oturma düzenine göre yerleştirme yapılması planlanmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:28:13 -
Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 gün ile sınırlandırıldı.

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yaptığı yazılı açıklamada, Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin, modern etkinlik biçimiyle ilk defa 1937 yılında Konya'da, önce türbe ziyareti, konferans, dinleti gibi etkinliklerle başladığını, bu yıl törenlerin 83. yılı olacağını belirtti.

Dünya genelinde etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle seyahatlerin kısıtlandığını, kapalı mekanlarda gerçekleştirilen toplantı ve törenlerin az sayıda katılımcı ile gerçekleştirildiğini hatırlatan Yarar, şunları kaydetti:

"Bu sebepten dolayı 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 22-30 Eylül'de dijital platformlarda gerçekleştirilmiştir. Şeb-i Arus, Mevlana Kültür Merkezi'nde 7, 12, 15 ve 17 Aralık'ta icra edilecek sema programları ile gerçekleştirilecektir. Tören programları, salonların temizliğini gerektiği şekilde yapabilmek için 4 güne düşürülerek, mevzuata uygun şekilde aralıklı oturma düzenine göre yerleştirme yapılması planlanmıştır.

Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak isteyen kişi ve acenteler için www.sebiarus.gov.tr web sitemizden 6 Kasım'a kadar ön talep toplamaya başlamış bulunuyoruz."

Geçen yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni 39 bin 750 kişi izlemişti.


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