  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Şeb-i Arus tanıtım videosunda dikkat çeken maskeli semazen
İSLAM

Şeb-i Arus tanıtım videosunda dikkat çeken maskeli semazen

Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri'ne (Şeb-i Arus) özel hazırlanan tanıtım videosunda Hz. Mevlana'nın sözlerine yer verilirken semazenlerin maske takması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:57:00 -

Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı. Videoda semazenin taktığı maske dikkat çekti.

Konya, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri'ne (Şeb-i Arus) hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Şeb-i Arus kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.
Video, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, "Twitter, @sebiarus_gov", "Facebook, sebiarus.gov" sosyal medya hesapları ve diğer dijital platformlar üzerinden paylaşıldı.

"İnsan yeter ki iyilik arasın"

Anma törenlerinin teması olan "İhsan Vakti"nin vurgulandığı tanıtım videosunda, Mevlana'nın; "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz." sözü seslendiriliyor.

Bu yıl semazenler maskeli

Tanıtım videosunda, koronavirüs salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için semazenin maske taktığı görüntü yer alıyor.

Etkinlikler, salgın dolayısıyla, bu yıl sadece 7 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrizade suikastı sonrası İran'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Fahrizade suikastı sonrası İran'dan Türkiye açıklaması

İran Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'nin tutumu nedeniyle bir a..
Tecavüz skandalını böyle savundu! Can Ataklı'dan akılalmaz sözler!
Gündem

Tecavüz skandalını böyle savundu! Can Ataklı'dan akılalmaz sözler!

CHP'de peş peşe yaşanan taciz olaylarının gündemi sarsmasının ardından konuşan CHP yandaşı Can Ataklı, yaşanan taciz olaylarına ilişkin akıl..
Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama
Gündem

Mete Yarar'dan TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille ilgili çarpıcı açıklama

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın ordunun Katar'a satıldığı sözlerini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Ağızdan kaçan bi..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay