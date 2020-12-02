Şeb-i Arus tanıtım videosunda dikkat çeken maskeli semazen

Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı. Videoda semazenin taktığı maske dikkat çekti.

Konya, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri'ne (Şeb-i Arus) hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince, Şeb-i Arus kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.

Video, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, "Twitter, @sebiarus_gov", "Facebook, sebiarus.gov" sosyal medya hesapları ve diğer dijital platformlar üzerinden paylaşıldı.

"İnsan yeter ki iyilik arasın"

Anma törenlerinin teması olan "İhsan Vakti"nin vurgulandığı tanıtım videosunda, Mevlana'nın; "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz." sözü seslendiriliyor.

Bu yıl semazenler maskeli

Tanıtım videosunda, koronavirüs salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için semazenin maske taktığı görüntü yer alıyor.

Etkinlikler, salgın dolayısıyla, bu yıl sadece 7 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.