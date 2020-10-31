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Biyografi Sean Connery kimdir? Sean Connery öldü mü?
Biyografi

Sean Connery kimdir? Sean Connery öldü mü?

Sean Connery’ın öldüğü açıklandı. James Bond rolünü oynayan oyunca ve yapımcı Sean Connery, 90 yaşındaydı. Sean Connery, ayrıca Bonnyrigg Rose takımının gençler kadrosunda da oynadı. 1987 yılında rol aldığı The Untouchables karekteri ile En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Sean Connery, James Bond'u canlandırmıştı. Peki Sean Connery kimdir? Sean Connery nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:55:00 - 2020-10-31 15:56:47
Sean Connery kimdir? Sean Connery öldü mü?

Sir Thomas Sean Connery, 25 Ağustos 1930 tarihinde, Edinburg, İskoçya'da doğdu. Gençlik yıllarında vücut geliştirme sporu ile uğraşan ve 1950 yılında Mr. Universe yarışmasını kazanan Sean Connery, ayrıca Bonnyrigg Rose takımının gençler kadrosunda da top koşturdu. Connery'nin rol aldığı bahsedeğer ilk yapım, 1958 tarihini taşıyan Another Time, Another Place oldu. 1987 yılında rol aldığı The Untouchables ile En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Connery, 1962 ve 1971 yılları arasında James Bond'u canlandırmıştı.

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