Scout ekibi onayladı! Fenerbahçe'den sürpriz 10 numara hamlesi Fenerbahçe, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’da top koşturan Konstantinos Fortounis'i yakın markaja aldı.

Sarı-Lacivertliler’in yenilenen scout ekibinin radarına giren Olympiakos’un yıldızı Konstantinos Fortounis için girişimler hızlandırıldı. 10 numara atağı Fortounis’in karşılaşmalarını yakından takip eden scout, transfer konusunda Comolli’ye olumlu rapor verdi. Ekonomik sıkıntı içinde olan Yunanistan ekibi oyuncunun satılmasına sıcak bakıyor. Görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtildi. 21 Temmuz 2014’ten bu yana Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tahmini piyasa değeri 7 milyon euro.



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