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Ekonomi Schneider Electric'ten yeni nesil siber tehditlere karşı iş birliği önerisi
Ekonomi

Schneider Electric'ten yeni nesil siber tehditlere karşı iş birliği önerisi

Schneider Electric Bilgi Güvenliği Küresel Lideri Christophe Blassiau: - "Kurumların OT risklerine karşı proaktif planlamaya geçmeleri ve endüstriyel siber güvenliği sağlamak için yeni iş birlikleri geliştirmeleri gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:44:25 -
Schneider Electric'ten yeni nesil siber tehditlere karşı iş birliği önerisi

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, dijitalleşme ile birlikte kullanımı artan bağlantılı cihazların kapsamlı bir şekilde korunması amacıyla uluslararası iş birliklerinde rol alıyor ve küresel çapta tecrübelerini iş dünyasıyla paylaşıyor.

Schneider Electric açıklamasına göre, pek çok kurum gerçek zamanlı izleme, veri odaklı iş modelleri, bulut tabanlı ve edge analiz yöntemleri, üretim katından arka ofis iş süreçlerine kadar sorunsuz bir dijital ekosistem ve birçok başka olanaktan faydalanarak operasyonlarını senkronize ediyor. Bu sistemlerin sağladığı avantajlar, IT ve OT arasındaki siber saldırılara açık alanların güvenliğinin sağlanamaması durumunda ise büyük tehditlere dönüşebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Bilgi Güvenliği Küresel Lideri Christophe Blassiau, bu kapsamda kurumların uçtan uca güvenlik önlemleri almaları ve iş birlikleri geliştirmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası çapta araştırmalar gösteriyor ki kritik altyapılara yönelik saldırılar her geçen gün artıyor. 2019 yılında yapılmış bir çalışmaya göre, araştırmaya katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 70'i OT/ICS altyapılarına saldırı olabileceğini öngörüyor. Başka bir araştırmaya göre ise CEO'ların yüzde 79'u kuruluşlarında yeni teknolojilerin kullanıma alınma hızının güvenlik sorunlarını çözme hızlarından fazla olduğunu belirtiyor. Aradaki bu farkın kapatılması ve varlıkların uçtan uca güvenliğinin sağlanması operasyonel sürdürülebilirlik için hayati önem taşıyor.

Böyle bir ortamda kurumların OT risklerine karşı proaktif planlamaya geçmeleri ve endüstriyel siber güvenliği sağlamak için yeni iş birlikleri geliştirmeleri gerekiyor. Bu alanda iş dünyasına liderlik eden şirketimiz ISA Global Siber Güvenlik İşbirliği ve Siber Güvenlik Koalisyonu inisiyatiflerinin kurucu üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyoruz ki IIoT'nin çok sayıdaki avantajından fayda sağlanması ve dijital ekonomide güvenliğin artırılması için çıtayı yalnızca sektördeki tüm oyuncularla birlikte çalışarak yükseltebiliriz."

Schneider Electric, kurumlara yönelik siber güvenlik risklerine karşı; bütüncül bir koruma sağlanmasını, eski ve yeni alt yapıları kapsayan bir sistem kurulmasını, üçüncü kişilerin sisteme erişiminin denetlenmesini öneriyor.

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