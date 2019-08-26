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Schneider Electric'ten "Innovation Days" etkinliği

Schneider Electric, Türkiye’de sanayicileri küresel çapta öncülük ettiği sanayideki dijital dönüşüme dair en son yeniliklerle tanıştırmak üzere özel bir etkinlik serisi başlatacak

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:51
Schneider Electric'ten "Innovation Days" etkinliği

İSTANBUL(AA) - Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde etkinlik gösteren Schneider Electric, küresel bilgi birikimi ve yeni nesil teknolojileri ile hazırladığı inovasyon tırı ile şehir şehir gezerek sanayideki dijital dönüşümü ve en son teknolojileri paylaşacak.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’yi inovasyon yolculuğuna çıkaracak olan bu etkinlik serisi ilk aşamada 5 şehirde, 6 organize sanayi bölgesinde gerçekleşecek. Schneider Electric inovasyon tırını ziyaret eden uzmanlar birbiriyle haberleşen ürünler ve IoT tabanlı yazılımları deneyimleme imkanına sahip olacak. Ayrıca düzenlenen seminerlerde alanında uzman Schneider Electric konuşmacıları sektör trendlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşacak. Böylece zorlu endüstriyel dönüşüm ve dijitalleşme yolculuklarında sanayi sektörü temsilcilerine destek sunacak.

Bu alanda sektör profesyonellerine sunulan en kapsamlı buluşma platformu olacak bu etkinliklerin ana gündemini dijitalleşen tesisler, dijital servis çözümleri, geleceğin güç dağıtım sistemleri ve akıllı makina çözümleri ile farklı endüstrilere yönelik inovatif çözümler oluşturacak.


Etkinliklerde ayrıca Schneider Electric’in IoT tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure’ın son yenilikleri de tanıtılacak. EcoStruxure, kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor. Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi aynı zamanda nesnelerin interneti, haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor. Böylece Bina, Güç, Veri Merkezi, Makine, Tesis ve Şebeke alanlarında endüstrinin tüm katmanlarında dijital dönüşüme hizmet ediyor.

Schneider Electric İnovasyon Tır’ı programı şöyle; 10 Eylül - İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi,12 Eylül - Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi17 Eylül - Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi7 Ekim - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi9 Ekim - Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi11 Ekim - Bursa Organize Sanayi Bölgesi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:51
  1. inovasyon tırı
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