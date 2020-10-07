Schneider Electric'e, "Global Tedarik Zinciri 2020"den iki ödül

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, "Global Tedarik Zinciri 2020 Power of the Profession Ödülleri"nde, "Yılın En Başarılı İşi-Business Win" ve "Yılın Tedarik Zinciri Atılımı" ödüllerine layık görüldü.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, son 12 ayda tedarik zinciri işini geliştirmeye yardımcı olan en iyi "Tedarik Zinciri" ve "Yetenek" girişimlerini belirleyen ve ödüllendiren, Gartner'in "2020 Power of the Profession" ödüllerinde, iki ödülün sahibi oldu.

Şirket, "Yılın En Başarılı İşi-Business Win" ve "Yılın Tedarik Zinciri Atılımı" ödüllerine layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Global Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Mourad Tamoud, ödüllerden onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tedarik zincirindeki dönüşüm çabalarımızın başarısını kanıtlayan bu ödüller aynı zamanda, 'Özel, Sürdürülebilir ve Bağlantılı 4.0 Tedarik Zinciri' programımızı daha da ileriye taşıma konusunda iş ortaklarımıza ve ekibimize güç verdi. Yılın En Başarılı İşi- Business Win ödülünü kazanmamızı da dijital dönüşümümüzün ve müşterilerimize olan bağlılığımızın bir yansıması olarak değerlendiriyoruz."



Verilen bilgiye göre, 2019 itibarıyla Schneider Electric'in 44 ülkedeki 200 üretim tesisi ve 97 dağıtım merkezinden oluşan Global Tedarik Zinciri Operasyonları, 86 bin kişilik iş gücüyle 291 binden fazla referansı yönetti ve her gün 150 binden fazla sipariş hattını işleme aldı.







