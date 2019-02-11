0553 313 94 23

Schneider Electric, cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla 2 başarıya imza attı

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde liderler arasında yer alan şirket, cinsiyet eşitliğine dair öncü çalışmalarından dolayı Catalyst Ödülü'ne de layık görüldü

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:49
Schneider Electric, cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla 2 başarıya imza attı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla 2 önemli başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (GEI) dahil edilen 230 şirketten biri olarak ödüllendirildi. Üst üste ikinci kez listede yer alan şirket, grup çapında cinsiyet eşitliği ve katılımına olan bağlılığı adına kaydettiği ilerleme için ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarının ödüllendirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Bloomberg Başkanı ve U.S. yüzde 30 Club Kurucu Başkanı Peter T. Grauer de "Schneider Electric, gerçek anlamda katılımcı bir iş yeri yaratmaya çalışan diğer şirketlere liderlik ettiğini bu başarısıyla çalışanlarına, yatırımcılara ve iş dünyasına güçlü bir şekilde göstermektedir." ifadesini kullandı.

"Schneider Electric'te 'çeşitliği kucaklamak' denilen şeyin aslında 'sadece bu dünyanın gerçeğini filtreden geçirmeksizin kabul etmek' anlamına geldiğini biliyoruz. Belirtmeye gerek yok ki farklı kültürlere, cinsel kimliklere, sosyodini tercihlere ve özel yeteneklere sahip bireyler için güçlendirici bir ortam oluşturmak kendi gerçek benliklerini işe getirmelerini sağlamaktadır. Bu ortak özellik işte ve dışarıda ellerinden gelen en iyi katkıyı sunmalarını sağlamaktadır. Çeşitlilik ve katılım konusunda böyle bir ortamı çalışanlarımıza sağlıyor olmaktan gurur duyuyoruz ve Catalyst Ödülü'ne layık görülmekten ötürü de gerçekten onur duyduk."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:49
  1. Schneider Electric

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'daki çöken binaya ilişkin soruşturma
    1. Kartal'daki çöken binaya ilişkin..
    2. İş Bankası'ndan ihracatçıya "Döviz..
    3. Bim aktüel ürünler bu hafta Bim aktüel..
    4. GÜNCELLEME 2 - Uludağ'da silahlı..
    5. 31 Mart öncesi 3 partiye kötü haber!..
    6. Kartal'da çöken binanın enkazındaki..
    7. Sevgilisine hediye alanlara bir hediye..
    8. Fas'ta seçim tartışmaları erken başladı
    9. Marketteki soygun güvenlik kamerasına..
    10. Modern Arapların Türkiye alerjisi!
    11. Denizlere ay yıldız damgası
    12. Soylu açıkladı: Türkiye'ye tuzak kuran..
    13. Galatasaray, iç saha performansında..
    14. Gürsel Tekin DSP'ye mi geçecek? DSP..
    15. Magandalar trafikte dehşet saçtı!..
    16. Türk savaş gemileri Arap Denizi'nde
    17. Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi ilk..
    18. İçişleri Bakanı Soylu: "Bir hafta önce..
    19. Babaeski’de eğitim skandalı!
    20. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    AK Parti anket sonuçlarını açıkladı
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    Venezuela ordusundan bir hain daha çıktı: Maduro'yu tanımıyorum
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor