Schneider Electric, cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla 2 başarıya imza attı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla 2 önemli başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (GEI) dahil edilen 230 şirketten biri olarak ödüllendirildi. Üst üste ikinci kez listede yer alan şirket, grup çapında cinsiyet eşitliği ve katılımına olan bağlılığı adına kaydettiği ilerleme için ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarının ödüllendirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Bloomberg Başkanı ve U.S. yüzde 30 Club Kurucu Başkanı Peter T. Grauer de "Schneider Electric, gerçek anlamda katılımcı bir iş yeri yaratmaya çalışan diğer şirketlere liderlik ettiğini bu başarısıyla çalışanlarına, yatırımcılara ve iş dünyasına güçlü bir şekilde göstermektedir." ifadesini kullandı.

"Schneider Electric'te 'çeşitliği kucaklamak' denilen şeyin aslında 'sadece bu dünyanın gerçeğini filtreden geçirmeksizin kabul etmek' anlamına geldiğini biliyoruz. Belirtmeye gerek yok ki farklı kültürlere, cinsel kimliklere, sosyodini tercihlere ve özel yeteneklere sahip bireyler için güçlendirici bir ortam oluşturmak kendi gerçek benliklerini işe getirmelerini sağlamaktadır. Bu ortak özellik işte ve dışarıda ellerinden gelen en iyi katkıyı sunmalarını sağlamaktadır. Çeşitlilik ve katılım konusunda böyle bir ortamı çalışanlarımıza sağlıyor olmaktan gurur duyuyoruz ve Catalyst Ödülü'ne layık görülmekten ötürü de gerçekten onur duyduk."



