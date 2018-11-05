Schalke'nin teknik patronu Domenico Tedesco: Avantaj bizde

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubunda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Schalke 04'te Teknik Direktör Domenico Tedesco düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı Schalke Arena'da gerçekleşen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, "İstanbul'daki maçtaki ilk 30 dakika Galatasaray kalemizin önünde oynadı. Hücum olarak iyi oynadık ancak savunmada o kadar iyi değildik. Ev sahibi olmanın avantajını kullandılar, ancak burada bu avantaj onlarda değil" şeklinde konuştu.

"Nefes kesici bir tezahürat vardı"

Teknik Direktör Tedesco, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "İstanbul'da Galatasaray taraftarına kendimizi hazırlamıştık. Nefes kesici bir tezahürat vardı ancak burada bunun aynısının tekrarlanacağını sanmıyorum. Son lig maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Maça iyi konsantre olarak oyuncularım iyi bir örnek sergilediler" dedi.

Alman ekibi çalışmalarını tamamladı

Schalke 04, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Maç öncesi son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı Schalke Arenada gerçekleştiren Alman ekip, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının artından taktik çalışma gerçekleştirdi.