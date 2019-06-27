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Schalke 04’de Filip Novak ısrarı sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de en çok gol atan savunma oyuncusu olarak damga vuran ve performansıyla göz dolduran Trabzonspor’un Çek sol beki Filip Novak için Alman ekibi Schalke 04’ün ısrarı sürüyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:24
Schalke 04’de Filip Novak ısrarı sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de en çok gol atan savunma oyuncusu olarak damga vuran ve performansıyla göz dolduran Trabzonspor’un Çek sol beki Filip Novak için Alman ekibi Schalke 04’ün ısrarı sürüyor.


Trabzonspor’da geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig’de 47 maçta 9 gol atan ve 2 asist yaparak ligin en çok gol atan savunma oyuncusu olan Filip Novak’ı Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’ün transfer etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde de oyuncu için bordo-mavililerin kapısını çalan Alman ekibi, olumsuz yanıt almıştı. Çek futbolcu için ısrarını sürdürün Schelke 04 rakamı arttırarak Trabzonspor’a yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı belirtildi. Son olarak 4 milyon 500 bin Euro’ya kadar çıkan Schalke 04, 5 milyon Euro’luk bir teklifle Trabzonspor’un kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.


Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Filip Novak’ın bordo-mavililer iyi bir sezon geçirdiği ve Trabzon’da mutlu olduğunu yönetime iletse de Schalke 04 oyuncuyu ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:24
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