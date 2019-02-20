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Schalke 04 Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Schalke 04 Manchester City maçı ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda mücadele devam ediyor. Tarihlerinde sadece 3 kez karşılaşan Manchester City ve Schalke 04, çeyrek finale yükselebilmek için avantajı elinde tutmaya çalışacak. Almanya'da oynanacak müsabakada taraftar desteği Mavi Beyazlı takımın arkasında olacak. Peki, Schalke 04 Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
Schalke 04 Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Schalke 04 Manchester City maçı ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda mücadele devam ediyor. Tarihlerinde sadece 3 kez karşılaşan Manchester City ve Schalke 04, çeyrek finale yükselebilmek için avantajı elinde tutmaya çalışacak. Almanya'da oynanacak müsabakada taraftar desteği Mavi Beyazlı takımın arkasında olacak. Peki, Schalke 04 Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?,

Schalke 04 Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Schalke 04, Velltins Arena Stadyumu'nda Manchester City'i konuk edecek. 20 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Schalke 04 Manchester City maçı istatistikleri

Karşılaşma öncesinden iki takıma ait bazı bilgiler;

Schalke ile Manchester City, Kupa Galipleri Kupası (1969/70 yarı final) ve UEFA Kupası'nın (2008/09 grup aşaması) ardından üçüncü farklı turnuvada karşı karşıya geliyor.

Nisan 1970'te Schalke'yi Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde toplam 5-2'lik skorla eleyen Manchester City, finalde Gornik Zabrze'yi 2-1 yenerek tarihinin ilk ve tek Avrupa kupasını kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
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