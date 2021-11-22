  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SBTÜ öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

SBTÜ öğretim üyeleri alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, ilanla duyurulan bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:09:00 -
SBTÜ öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuruda  bulunacak  adayların  22.11.2021 tarihinden  itibaren  15  (on  beş)  gün  içerisinde  Sivas  Bilim  ve  Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta/kargo yolu ile yapılan müracaatlarda yaşanan aksaklıklardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

Doçent  kadrolarına  müracaat  eden  adayların  “Sivas  Bilim  ve  Teknoloji  Üniversitesi  Akademik  Atanma  ve  Yükseltilme  Kriterleri”  uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.

Başvuru adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No: 7/1, Merkez- SİVAS

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir

Altın fiyatlarının yükselmesi sonrası piyasada yaşanan hareketliliği fırsat bilen üçkağıtcılar akılalmaz yöntemlerle vatandaşları dolandırma..
Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi! Bakın yüzde kaç
Gündem

Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi! Bakın yüzde kaç

Katıldığı bir televizyon programında gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyleyen Nagehan Alçı, kendi maaşına da yüzde 40 zam talep etti...
Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar
Yaşam

Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar

Usta oyuncu Necla Nazır geçtiğimiz aylarda Emirgan'da bulunan evini satışa çıkarmıştı. Nazır,3 milyon dolar istediği evi üzerinden bilgileri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay