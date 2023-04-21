SBF Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) Araştırma Görevlisi alınacak
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre SBF Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) Araştırma Görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Biruni Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
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Duyuru Başlama Tarihi
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: 19.04.2023
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Son Başvuru Tarihi
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: 03.05.2023
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Ön Değerlendirme Tarihi
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: 05.05.2023
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Sınav Giriş Tarihi
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: 08.05.2023
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Sonuç Açıklama Tarihi
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: 09.05.2023
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Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
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: www.biruni.edu.tr
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