Şaziye Erdoğan, Avrupa şampiyonu oldu

Gürcistan’ın Batum şehrinde başlayan Büyükler Avrupa Halter olan Şampiyonası’nda Şaziye Erdoğan koparmada 75 kilo ile altın , silkmede 88 kilo ile gümüş, toplamda ise 163 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Büyükler Avrupa Şampiyonu oldu.

Gürcistan’ın Batum şehrinde başlayan Büyükler Avrupa Halter olan Şampiyonası’na 41 ülkeden 342 sporcu katılıyor, Türkiye 10 erkek, 10 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu ile turnuvaya iştirak ediyor. Bugün podyuma çıkan Şaziye Erdoğan koparmada 75 kilo ile altın , silkmede 88 kilo ile gümüş, toplamda ise 163 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Büyükler Avrupa Şampiyonu oldu ve İstiklal Marşı’nı Batum şehrinde coşkuyla okuttu.

Şaziye Erdoğan’a madalyasını Türkiye Batum Konsolosu Makbule Kocak, İWF genel sekreteri Muhammet Jaloud ve EWF başkanı sayın Antonio Urso verdi.

Müsabakanın ardından İstiklal Marşı’nı okutmanın büyük onurunu yaşayan Şaziye Erdoğan, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Gürcistan’da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı’nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Erdoğan, antrenörlerinin ve Federasyon Başkanı’nın kendisine büyük destek verdiğini belirterek, "İnşallah nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.

Muhammer Şahin Avrupa üçüncüsü

Erkekler 55 kiloda yarışan Muhammer Şahin koparmada 112 kilo ile gümüş, silkmede 135 kilo ile bronz, toplamda ise 247 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı ve Büyükler Avrupa 3. oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonasının ilk günün sonunda milliler toplam madalya sayısı 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalyaya ulaştı.

Yarın 55 kiloda Ayşegül Çoban Başol,61 kiloda Ferdi Hardal ve Bünyami Sezer podyuma çıkacak.