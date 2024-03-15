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Gündem Saz öpmeyle alevi olunmaz... CHP milletvekili CHP’yi karıştırdı! Özel ve İmamoğlu’na sert sözler
Gündem

Saz öpmeyle alevi olunmaz... CHP milletvekili CHP’yi karıştırdı! Özel ve İmamoğlu’na sert sözler

Yeniakit Publisher
2024-03-15 08:42:00 -

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan zehir zemberek sözler. Geçtiğimiz günlerde kendilerine hediye edilen sazı öperek teslim alan Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözler sarf eden Çakır "Saz öpmeyle alevi olunmaz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır cem evinde yaptığı konuşmada partiyi karıştıracak açıklamalarda bulundu. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Çakır Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde Özel'in Ankara'da katıldığı cemevi açılış töreninde, İmamoğlu'nun ise Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’ndeki ‘Yemuş-Kamer Kılıçdaroğlu Konukevi’ni ziyaretinde kendilerine hediye edilen sazı öperek almasını eleştiren Çakır şunları söyledi;

"Saz öpmeyle alevi olunmaz, saz öpmeyle alevi kandıramazsın. Daha bundan 4 ay önce memleketin en kral adamı, Horasan gönüllülerinin efendisi, Seyyid Mahmud Hayrani'nin torunu, Peygamber Efendimiz'in akrabası Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim size. Burası büyük bir ibadethane. Burayı işine geldiği zaman kullanacaksın, işine geldiği zaman kullanmayacaksın. Yok öyle yağma. Biz arkadan hançerleyenleri unutmadık.

İşte burada belediye başkanı. Namusuyla Mezitli'ye hizmet etti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan çalmadı, çaldırmadı. Gitti Menzil tarikatına el öptü de adaylık mı dilendi."

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