Saytek, 8 bin tır dolusu atığı ekonomiye kazandırdı

Yaklaşık 25 yıldır topluma değer katma ve sürdürülebilir yaşamı destekleme misyonu ile faaliyet gösteren Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş, her yıl tonlarca plastik atığı rPET, rPE ve rPP ürünlerine dönüştürerek hem çevresel kirliliği azaltıyor hem de ekonomiye yüksek katma değer sağlıyor. Son yıllarda sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalarını büyüten şirket, bugüne kadar 200 bin tonun üzerinde plastik atığı ekonomiye kazandırırken, lojistik olarak yaklaşık 8 bin TIR dolusu atığın doğaya karışmasını önledi.

Saytek, Düzce ve Tekirdağ’daki iki fabrikasında yılda yaklaşık 50 bin ton pet atığını ikincil hammaddeye dönüştürerek yeniden ekonomiye kazandırdı. Bu miktar, Türkiye’de oluşan pet atığının yaklaşık yüzde 10’una karşılık gelirken, böylece atıkların bertaraf edilmesi yerine yeniden üretim süreçlerine dahil edilmesini sağlayarak hem kaynakların daha verimli kullanılmasına hem de döngüsel ekonomiye katkı sunuyor.

Saytek’in geri dönüştürdüğü pet atıkların yaklaşık yüzde 40’ı Türkiye’deki üretim süreçlerinde değerlendiriliyor. Geri dönüşüm sonucunda elde edilen ikincil hammaddeler, başta gıdaya temas eden plastik ambalajlar ve tekstil ürünleri olmak üzere farklı sektörlerde yeniden üretim girdisi olarak kullanılıyor. Şirket, bu modelle geri dönüştürülen pet atıklarının ekonomik değerini korurken, Türkiye’de yerli ve ikincil hammadde kullanımının artırılmasına da destek oluyor.

825 bin ağaca hayat veriyor

Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, atık plastik geri dönüşüm tesislerinde, bugüne kadar 200 bin tonun üzerinde atığı ekonomiye kazandırdıklarını belirterek, “Bu miktar, yaklaşık 8 bin tır dolusu atık malzemeye karşılık geliyor. Karbon azaltım faaliyetlerimiz, küresel karbon sertifikasyon kuruluşu Verra tarafından belgelendirildi. Ürettiğimiz yıllık 16 bin 500 ton karbon kredisi ile her yıl doğada yaklaşık 825 bin ağaca eşdeğer bir çevresel etki yaratıyoruz” dedi.

Geri dönüşümün yalnızca atık yönetiminden ibaret olmadığını, aynı zamanda kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim açısından da stratejik bir alan olduğuna işaret eden Özer Yıldırım, “Geri dönüşüm çalışmalarımızla atıkları yeniden üretime kazandırırken, doğal kaynakların korunmasına ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Sağlık sektörünün plastik atıkları da sisteme dahil edilecek

Sağlık sektörüne yönelik geri dönüşüm projesinin detayları hakkında bilgi veren Yıldırım, şunları söyledi:

“Sağlık sektöründeki 25 yıllık deneyimimiz, bu alandaki çalışmalarımız için önemli bir altyapı oluşturuyor. Özellikle hastanelerde oluşan plastik atıkların türleri, toplanması ve geri kazanım süreçleri üzerine yürüttüğümüz projeyle, uygun nitelikteki tıbbi plastik atıkları yeniden ekonomiye kazandırmayı; aynı zamanda sağlık kuruluşlarının atıkların bertarafından kaynaklanan risk ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Bu alanda oluşturulacak etkin bir geri kazanım modeliyle, sağlık sektöründe hem kaynak verimliliğine hem de atık yönetiminin iyileştirilmesine katkı sunabileceğimize inanıyoruz.”