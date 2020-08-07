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Gündem

Saymaz'dan Doğu Akdeniz yorumu! Katillerle arayı bozduğumuz için oldu diyor

Mısır ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz için imzalanan deniz yetki alanına ilişkin açıklamalarda bulunan Saymaz, Mısır, İsrail ve Suriye ile ilişkiler bozulduğu için Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların kazanç sağladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 00:55:00 - 2020-08-07 00:56:59
Saymaz'dan Doğu Akdeniz yorumu! Katillerle arayı bozduğumuz için oldu diyor

Hükümetin dış politikasını eleştiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada kendi halklarını katleden Suriye, Mısır ve Ortadoğu'da fesat çıkaran İsrail ile aranın bozulduğu için böyle bir anlaşmanın imzalandığını iddia etti.

Saymaz, "AK Parti iktidarının hatalı dış politikası nedeniyle Mısır, İsrail ve Suriye ile ilişkilerimiz bozuldu. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar, bu durumu fırsata çevirerek, Akdeniz’de hayal edemeyecekleri bir imkana kavuştu." dedi.

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