0553 313 94 23

Saylak, gündem olan video hakkında konuştu

AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan cep telefonu konuşması hakkında açıklamada bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 13:21
Saylak, gündem olan video hakkında konuştu

AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan cep telefonu konuşması hakkında açıklamada bulundu. Saylak, “Videoda ben kendim için para, yat, kat veya başka bir şey mi istiyorum. Tek istediğim Milas’a yatırımcı bakanlarımız gelsin. Sorunlarımızı yerinde gösterelim ve kendilerinden Milas’a hizmet anlamında destek isteyelim. Bunu istemek suç mu” dedi.


AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan cep telefonu konuşması hakkında açıklamada bulundu.


Özellikle gerek sosyal medyada gerekse bazı isimlerin kendisi hakkında sarf ettiği hakaret ve küfürlerin hatırlatılması ve video ile ilgili de yorumlar üzerine gelen sorunun ardından bir açıklama yapan Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, “Benim kavgayla, tartışmayla veya atışmalarla geçirecek zamanım yok. Ben zamanımın hepsini hizmeti nasıl yapabilirim? Nasıl vatandaşlarımın yaşam şartlarını iyiye götürebilirim? Ben ve ekibim bunları düşünüyoruz ve tüm enerjimizi de bu yönde harcıyoruz. Benim ağzımdan o şahıslar gibi kötü sözler duymayacaksınız” diyerek, çalışmaya devam edeceğini kaydetti.


Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili video hakkında da herkesin farklı düşündüğünü dile getiren Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, şunları söyledi:


“Bu videonun yayınlanmasından sonra bir grup bizleri itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Ancak birçok vatandaşımız bu konuda duyduğu rahatsızlığı bizlere iletiyor. Rahatsızlık diyor isem videodan dolayı bana yapılan saygısızlıklardan dolayı duydukları rahatsızlık. Ağza alınmayacak küfürler ve hakaret edenler var. Onları Allah’a havale ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi bunlarla kaybedecek zamanım yok.”


Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, açıklamasını şu sözleriyle sonlandırdı:


“Videoda ben kendim için para, yat, kat veya başka bir şey mi istiyorum. Tek istediğim Milas’a yatırımcı bakanlarımız gelsin. Sorunlarımızı yerinde gösterelim ve kendilerinden Milas’a hizmet anlamında destek isteyelim. Bunu istemek suç mu? Milas’a hizmet etmek anlamında ne gerekirse yaparım. Yeter ki ilçeme hizmet gelsin ve vatandaşlarım refah seviyesi daha iyi bir ilçede yaşasın.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA’ya 3 ödül
    1. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    2. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    3. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    4. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    5. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    6. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    7. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    8. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    9. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    10. Borsa ilk yarıda düştü
    11. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    12. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    13. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    14. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    15. Sahne sırası gençlerde
    16. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    17. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    18. Patlama yaralanan askere ziyaret
    19. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    20. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    21. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    22. Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta..
    23. Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın..
    24. Balıkesir’de Muhasebeciler Haftası..
    25. Sivas’ta boşanmalar arttı
    26. Şüpheli şahıs ve araçta silahlar ele..
    27. 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye ait..
    28. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan..
    29. AK Parti’li Baybatur: "Gözümüzü..
    30. Elazığ’da çatı boşluğuna sıkışan kedi..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!