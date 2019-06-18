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Sayıştay'dan İmamoğlu'na yalanlama!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ifşa oldu. Sayıştay, İmamoğlu'nun ortak canlı yayında gösterdiği raporda kamu zararı veya usulsüzlük olmadığını belirtti.

18 Haziran 2019 Salı 09:33
Sayıştay'dan İmamoğlu'na yalanlama!

Sayıştay, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayında iddia ettiği raporla ilgili açıklama yaptı. Sayıştay'ın açıklamasında raporda kamu zararı veya usulsüzlüğün olmadığı vurgulandı, "Gönderilen raporlara göre kamu zararı değerlendirmesi yapılamaz" denildi.

Sayıştay yalanladı

İmamoğlu, geçtiğimiz gün AK Parti adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında da iddiasını yinelemiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara usulsüz şekilde yardım ettiğini öne sürmüştü. Bu iddianın da gerçeği yansıtmadığını bildiren Sayıştay'ın açıklamasında, "İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına dair değerlendirme yoktur" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:33
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  2. chp
  3. sayıştay
  4. Ekrem İmamoğlu

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