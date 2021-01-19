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Aktüel Sayıştay sözleşmeli personel alacak
Aktüel

Sayıştay sözleşmeli personel alacak

Sayıştay, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 18 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:33:00 -
Sayıştay sözleşmeli personel alacak

Sayıştay Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak.

Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.

Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.

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