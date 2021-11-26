  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sayıştay sözleşmeli 11 bilişim personeli alacak
Gündem

Sayıştay sözleşmeli 11 bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı, 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 09:11:00 -
Sayıştay sözleşmeli 11 bilişim personeli alacak

Başkanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında görevlendirilecek personel, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre alınacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

Başvurular, ilgili belgelerle 10 Aralık 2021 mesai saati bitimine kadar Başkanlığın, "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılacak.

Başvurusu değerlendirilen bilişim personeli pozisyonunun 4 katı kadar aday, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, "www.sayistay.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lahana yapraklarını belinize sararsanız... Bu detayı kimse bilmiyor
Sağlık

Lahana yapraklarını belinize sararsanız... Bu detayı kimse bilmiyor

Bel ağrısı günlülk yaşantımızı olumsuz etkileyen durumlardan biri olarak biliniyor. Fakat bu ağrılara doğal yöntemlerle çözüm bulabilirsiniz..
Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi? Ali Ağaoğlu'ndan açıklama
Gündem

Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi? Ali Ağaoğlu'ndan açıklama

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, Ali Ağaoğlu'nun dolar yüklü özel uçağının yurt dışına çıkışını F-16'ların engellediğini ileri sürdü. Konuyla ilgil..
Dini siyasete alet etti! Kılıçdaroğlu, çelişki ve yalanın kitabını yazdı
Siyaset

Dini siyasete alet etti! Kılıçdaroğlu, çelişki ve yalanın kitabını yazdı

Türkiye’nin dış politikasını eleştirerek katil Esed’le dahi görüşülmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay