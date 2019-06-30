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Sayılı günler kaldı! Enflasyonda sert düşüş geliyor

Enflasyon 3 Temmuz’da açıklanacak. Ekonomistler, enflasyonda aylık bazda yüzde 0.05 artış beklerken, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle yüzde 18.71’den yüzde 15.7’ler seviyesine ineceği öngörülüyor. Böylece yıllık bazda enflasyonun 3 puan birden düşüş göstermesi bekleniyor.

30 Haziran 2019 Pazar 10:30
Sayılı günler kaldı! Enflasyonda sert düşüş geliyor

Haziran enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. TÜFE’nin sınırlı bir artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle sert düşüş göstermesi bekleniyor. Enflasyonun aylık bazda yüzde 0.05 artış göstermesi beklenirken, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle mayıstaki yüzde 18.71’den yüzde 15.74’e sert gerilemesi bekleniyor. Haziran ayında işlenmemiş gıdada mevsim ürünlerinin tezgahlara daha fazla girmesinin de desteğiyle işlenmemiş gıdanın enflasyona düşürücü etkisi bekleniyor.

Enflasyonda baz etkisi devrede

Ancak ekonomistler yıllık enflasyondaki asıl düşüşün baz etkisiyle olacağına dikkat çekiyorlar. Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim’de yüzde 25.24 ile görmüş daha sonra yönünü aşağı çevirerek mayısta yüzde 18.71 olmuştu. Reuters’in 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre aylık tahminler yüzde 0.17 düşüş ile yüzde 0.42 artış bandında yer alırken, yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki yüzde 16 seviyesinden yüzde 15.25’e geriledi. TÜFE mayısta gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün desteğiyle aylık bazda yüzde 1.3 beklentisinin altında yüzde 0.95 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 19.5’ten yüzde 18.71’e gerilemişti.

Gıda fiyatları düştü

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, “Haziranda tüketici fiyatlarının aylık bazda sadece yüzde 0.05 artmasını bekliyoruz. Enflasyonu aşağı çeken kalem gıda grubu olacak. Diğer ana kalemlerde ise mevsimsel ortalamalarına benzer bir hareket tahmin ediyoruz. Baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonunun yüzde 15.7’ye gerilemesini bekliyoruz.” dedi.

Domates tarlada 50 kuruşa indi

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Adana’da hasadı süren domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa kadar geriledi. Geçen yıl aynı dönemde tarlada 2-3 liradan satılan domatesin bu yıl 50 kuruştan alıcı bulması üreticiyi üzerken vatandaşı sevindiriyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan “Türkiye’de havaların yağışlı olmasından dolayı ekim geç yapıldı. Havaların iyi gitmesi nedeniyle domateste hastalıklar oluşmadı. Bu nedenle rekolte çok yüksek. Rekoltenin iyi olması nedeniyle fiyatlar aşağı düştü” diye konuştu. Türkiye’de ve Adana’da domates ekim alanının arttığını vurgulayan Doğan, “Geçen yıl bu günlerde tarlada kilogramı 2-3 liradan satılan domatesin kilogramı 50 kuruştan alıcı buluyor, pazarda ise 1.5 liradan satılıyor. 50 kuruş çiftçimizin açısından yetersiz bir fiyat.” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:30
  1. Adana
  2. Haziran enflasyonu
  3. enflasyon
  4. TÜFE

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