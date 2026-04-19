Gündem
Gündem

Sayılar yalan söylemez! İşgalin gölgesinde nüfus dengeleri fena bozuldu!

Sayılar yalan söylemez! İşgalin gölgesinde nüfus dengeleri fena bozuldu!

İsrail Merkez İstatistik Bürosu, Filistin topraklarını işgalinin 78. yılında demografik ifşaatlarını paylaştı. 10 milyon barajını aşan nüfusta, her geçen gün artan Arap varlığı ve dışarıdan taşınan Yahudi nüfus arasındaki denge dikkat çekiyor.

İsrail'de nüfusun 10 milyon 244 bine ulaştığı ve ülkedeki Arapların toplam nüfusun yüzde 21'inden fazlasını oluşturduğu bildirildi.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu 1948’de yaşanan Filistin işgalinin yıl dönümü olan 78. "Bağımsızlık Günü" münasebetiyle açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, ülkedeki nüfus 10 milyon 244 bin kişiye ulaştı; bunun 7,79 milyonu (yüzde 76) Yahudilerden veya "diğer" olarak tanımlananlardan (Arap olmayan Hristiyanlar ve herhangi bir dini sınıflandırmaya dahil olmayanlar) oluşuyor.

 

Ayrıca nüfusun 2 milyon 157 binini ( yüzde 21,1) Araplar, 296 binini ise (yüzde 2,9) yabancılar oluşturuyor.

Nisan 2025’ten bu yana İsrail'in nüfusu 146 bin kişi artarak yüzde 1,4 büyüdü. Söz konusu artışın 110 binini (yüzde 1,1) İsrailliler, yaklaşık 36 binini ise yabancı nüfus gerçekleştirdi.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu ayrıca bu dönemde yaklaşık 177 bin bebeğin doğduğunu, 21 bin göçmenin ülkeye geldiğini ve yaklaşık 48 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

 

Yurt dışında ikamet eden İsraillilerin sayısı yaklaşık 45 bin olurken, aile birleşimi kapsamında 5 bin kişinin ülkeye giriş yaptığı ifade edildi.

Veriler, İsrail’in kuruluşundan bu yana nüfusun 12,5 kat artarak 806 binden 10 milyon 244 bine yükseldiğini gösterdi.

Ayrıca nüfusun yaklaşık yüzde 27’sinin 0-14 yaş arası çocuklardan, yaklaşık yüzde 13’ünün ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu belirtildi.

Kuruluştan bu yana İsrail’e 3,5 milyondan fazla göçmenin geldiği, bunların yaklaşık 1,68 milyonunun (yüzde 47,8) 1990 yılından sonra ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Aynı verilere göre dünyadaki Yahudi nüfusu 15,8 milyon civarında olup, bunların 7 milyondan fazlası (yaklaşık yüzde 45) İsrail’de yaşıyor.

ABD Başkanı Trump’tan İsrail’e övgü dolu sözler
ABD Başkanı Trump’tan İsrail’e övgü dolu sözler

Gündem

ABD Başkanı Trump’tan İsrail’e övgü dolu sözler

Güney Lübnan’da patlama: 1 İsrail askeri öldü, 9 yaralı
Güney Lübnan’da patlama: 1 İsrail askeri öldü, 9 yaralı

Gündem

Güney Lübnan’da patlama: 1 İsrail askeri öldü, 9 yaralı

Katil İsrail askerlerinden Gazze itirafı: Kendimizi canavar gibi hissediyoruz
Katil İsrail askerlerinden Gazze itirafı: Kendimizi canavar gibi hissediyoruz

Dünya

Katil İsrail askerlerinden Gazze itirafı: Kendimizi canavar gibi hissediyoruz

Ölüm makinesine yapay zeka kılıfı! İsrail'in suç ortağı Palantir'den kan donduran itiraf
Ölüm makinesine yapay zeka kılıfı! İsrail'in suç ortağı Palantir'den kan donduran itiraf

Spor

Ölüm makinesine yapay zeka kılıfı! İsrail'in suç ortağı Palantir'den kan donduran itiraf

Yorumlar

Görün yahudi tohumları nasıl çoğalıyor.

Çok fazla! Dünya ve insanlığın kaldıramayacağı kadar çoğalmışlar! Bu pisliklerim 15 milyonken yaptığı barbarlığı düşünün bir de bu it soylarının daha da çoğaldığında neler yapacaklarını bir düşünün. Peygamber Efendimiz (sav) ümmetinin çoğalmasını istemişken, biz bu alçakların manipülasyonlarıyla evlenmemeye, çocuk yapmamaya başladık. Oysa bize her mecrada çocuk yapmayın, bakamazsınız, kariyerinizi, özgürlüğünüzü düşünün diyen lanetli yahudilerin en az beş çocuğu var!

Hamdi

Toplanın toplanın bir araya gelin bizi tek tek uğraştırmayın melun topluluk itrail
