O ülke felaketi yaşıyor! Yaklaşık bin ev kül oldu

Malezya ulusal haber ajansına konuşan Sandakan Bölgesi İtfaiye ve Kurtarma Şefi Jimmy Lagung, yerel saatle 01.32'de başlayan yangına müdahale çalışmalarının öğle saatlerinde tamamlandığını ve olayda herhangi bir can kaybı rapor edilmediğini belirtti. Yangının yayılma hızına dikkat çeken Lagung, rüzgarın ve evlerin birbirine çok yakın olmasının alevlerin hızla büyümesine neden olduğunu aktardı. Lagung ayrıca, gelgit nedeniyle suların çekilmiş olmasının itfaiye ekiplerinin açık su kaynağı bulmasını zorlaştırdığını ifade etti.