Korkunç olay! Beton mikseri dereye yuvarlandı
Bitlis’te kontrolden çıkan beton mikserinin dereye yuvarlanması üzerine, sürücü Engin Aras kayboldu.
Bitlis’te Tatvan-Hizan kara yolunda meydana gelen kazanın ardından, dereye yuvarlanan beton mikserinin sürücüsüne ulaşmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Hizan Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Dalgıç polislerin de yer aldığı ekipler, suda kaybolan Aras'ın bulunması için dere yatağında çalışma başlattı.
Yoğun yağışa rağmen bölgede ve dere yatağında yürütülen yaklaşık 6 saatlik arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen 2 vincin yardımıyla kaldırılan aracın mikser kısmına sıkışan Aras'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Vince bağladıkları halatlarla dereye inen arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Aras'ın cenazesi, otopsi için Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul'da korkunç kaza! Ölümle yaşam arasındaki o saniyeler: Direk devrildi, turist altında kaldı