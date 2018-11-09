Sayı 4 bini aştı... 30 binlik paket yolda

Türkiye üretimi silahlar dünya çapında büyük takdir topluyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tesislerinde Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen keskin nişancı tüfeği Bora-12, ABD ve İngiltere’deki emsallerini geride bırakarak dünya birincisi oldu. 2014 yılından itibaren aktif olarak TSK envanterinde yerini alan Bora-12’den şuana kadar 3 bin 500 adet teslimat gerçekleştirildi. Bir başka keskin nişancı silahı KNT-76’dan ise 619 adet üretildi ve tüfekler TSK envanterine girdi. Özellik terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü Suriye sınırında bulunan birliklere gönderilen Bora-12 ve KNT-76’ya Mehmetçik tam not verdi.

Üretime hız verdik

YeniŞafak'tan Fatih Özer'in haberine göre; Standart piyade tüfekleri MPT-76 ve MPT-55’in yanısıra keskin nişancı silahı da üreten MKEK, çalışmalarına hız verdi. Fır at Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında aktif olarak kullanılan milli keskin nişancı tüfekleri teröristleri nokta atışıyla etkisiz hale getiriyor. Birçok ülkenin talip olduğu silahların üretim sürecine dair Yeni Şafak’a açıklamada bulunan Kırıkkale MKEK Silah Fabrikası Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, “Seri üretime hız verdik. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelen talepler doğrultusunda ordumuzun gücüne güç katıyoruz. Milli silahlarımız dünya çapında takdirle karşılanıyor. Dünyanın dörtbir yanına Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği silahları gönderiyoruz” dedi.

30 binlik paket yolda

“Bora-12, dünya birincisi oldu. KNT-76 Mehmetçiğin yükünü hafifletti. Brezilya, Tayland, Azerbaycan ve Ekvator’a kadar dünyanın her yanına yolladığımız milli silahlarımız incelendikleri ülkelerce beğeniyle karşılandı” ifadelerini kullanan Ocakcıoğlu, yerli imkanlarla üretilen silahlara ait parçaların 60 yıl sonra bile temin edilebileceğine dikkat çekti. Ocakcıoğlu, “Sektördeki birçok özel firma ürettikleri milli silahlardan nasıl para kazanırız diye düşünüyor. Bizim derdimiz ise ‘ordumuz nasıl daha güçlü olur.’ Eğer bir silah üretiyorsanız bunun parçasını uzun yıllar sonra da temin edebilmeniz gerekir. Biz bunun altyapısını da sağladık” diye konuştu. Ocakcıoğlu ayrıca, 10 gün içerisinde MPT-55 ve MPT-76’ların yer aldığı 30 bin adet silahın düzenlenecek törenle TSK envanterine katılacağını kaydetti.

Dünyanın en iyisi

Milli silah projesi kapsamında üretilen ve yüzde yüz Türk yapımı olan keskin nişancı tüfeği ‘Bora-12’, Pakistan’da gerçekleştirilen testlerde tüm aşamaları başarıyla tamamladı. İngiliz ve Amerikan gözlemcilerin de bulunduğu testlerden sorunsuz geçerek hedefi 12’den vuran Bora, 2014 yılından bu yana Türk ordusunca aktif olarak kullanılıyor. 7,62 mm çapındaki Bora-12’nin sözleşmesi 2005’te MKEK ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında imzalanmış ve ilk kafile 2014’te üretilmişti. 1200 metreden teröristleri avlayan Bora-12, özellikle Suriye sınırındaki Mehmetçik tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Diğer milli keskin nişancı tüfeği ise KNT-76. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımı için 7,62x51 milimetre manga tipi olarak tasarlanan tüfek, 900 metre etkili menzile sahip ve benzerlerine göre daha hafif. KNT-76’lar kısa bir süre önce TSK envanterine girdi. Şimdiye dek 619 adedinin teslim edildiği öğrenildi. Üzerine her türlü optik sistemlerin takılabildiği ‘üniversal pikatini ray sistemi’ne sahip olan keskin nişancı tüfeği, Mehmetçiğin gücüne güç kattı.