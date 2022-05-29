Saygısızlıkta diretiyor! İmamoğlu Fatih Han'ın kabrini ziyaretinde yine tepki çekti..

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Bir önceki ziyaretinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini elleri belinde ziyaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin yıldönümünde yine kabir ziyaretinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu ziyaretini Twitter hesabından duyurdu.

İmamoğlu, "İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ettik. Bu şehri bize emanet eden Fatih’e, işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’e ve şehitlerimize dua ettik." dedi.

Saygısızlıkta diretiyor!

Kabir ziyaretine katılan imam ve asker üniformalı kişi, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilirken dizlerinin üstüne oturdu.

CHP'li İmamoğlu ise bağdaş kurarak oturması sebebi ile yine tepkileri üzerine çekti.

İmamoğlu bir önceki ziyaretinde ellerini beline arkadan bağlayarak büyük saygısızlığa imza atmıştı