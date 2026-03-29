Saygı Öztürk'ten şaşırtan rüşvet ve yolsuzluk yazısı! CHP'li başkana açılan soruşturmaya üstü kapalı destek

CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları hızla sürerken Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ten dikkat çeken bir yazı geldi.

Öztürk'ün yazısı yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek'e yönelik soruşturmaya tutuklanan bir vali örneğiyle destek verdi.

Öztürk'ün yazısı şöyle:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan önce de girdiği her seçimi kazanan ve 27 yıldır Belediye Başkanlık görevini yürüten Muhittin Böcek, rüşvet iddiasıyla 5 Temmuz 2025’ten bu yana tutuklu. Davasının ikinci celsesi 4 Mayıs 2026’da başlayacak.

Muhittin Böcek’in, başkan adaylığı açıklanmadan önce Manisa’ya gidip CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştüğü, para verdiği iddiası ortaya atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu konuda soruşturmanın devam ettiğini belirtti ve bazı iddiaları gündeme getirdi. Aynı gün, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem, Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti. Böcek’le yapılan samimi görüşmeyi CHP’nin hukukçu Milletvekili Cavit Arı bize şöyle anlatmıştı:

PARA DEĞİL, PROJE KONUŞTUK

“Muhittin Bey, Genel Başkan Özgür Özel’in ricası üzerine rahmetli Ferdi Zeyrek’in seçim kampanya sürecinde projelerimden, şehirde daha pratik sonuçlar doğuran, vatandaşa daha direkt temas eden projelerimi Ferdi Zeyrek’e anlatmamı istedi. Bir ekip olarak Manisa’ya gidip projelerimi Ferdi Zeyrek’e anlattım. Para alış-verişi yaptığım iddiası tamamen yalan.”

Böcek’in Manisa’da olduğu 15 Ocak 2024 tarihinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de Manisa’da olduğu iddia edildi. Bu iddia Özel tarafından o tarihteki programını açıklayarak yalanlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa ziyareti ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında Böcek’in iki şoförünü gözaltına aldırdı. Savcılığın iki şoförü tutuklamaya sevk yazısında şöyle denildi:

“Şüphelilerin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve halen yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in iki şoförü, 15 Ocak 2024 tarihinde Muhittin Böcek ile Manisa iline gittikleri, burada CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böcek’in yaklaşık 3 saat görüşme yaptıkları, öncesinde kamuoyuna yansıyan ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza da yapılan ihbarı doğrular nitelikte Muhittin Böcek’in, Manisa ilinin girişinde Opet benzin istasyonunda durduğu, şoförlerin dışarda bekledikleri, Muhittin Böcek’in yaklaşık 15 dakika benzinlikte bulunduğu anlaşılmıştır.

Muhittin Böcek’in HTS kayıtları incelendiğinde Ferdi Zeyrek ile eski irtibatının bulunmadığı, buluşma tarihinden kısa bir süre önce sık sık görüşmeye başladıkları anlaşılmıştır. Gerek şüphelilerin alınan beyanları, gerekse de o dönem kamuoyuna yansıyan bilgiler nazara alındığında parti tarafından aday olarak düşünülmeyen şüphelinin, başka bir belediye başkan adayına destek vermek üzere kendisi ile ilgisi bulunmayan bir şehre ziyarete gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

Şüphelilerin ise her ne kadar yaptıkları işin doğası gereği belediye başkanının yanında bulunmaları gerektiğini ifade etmişler ise de şüphelilerin Muhittin Böcek’in en yakınındaki kişiler olduğu, cep telefonundan çıkan fotoğraf ve mesaj içerikleri incelendiğinde belediye başkanı Muhittin Böcek’in çantacılığını yaptıklarına ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli şüphe oluşmuştur.

GİZLİLİĞE ÖNEM VERİYORLAR

Yine şüphelilerin sürekli telefonlarını kapatarak gizlilik ve güvenlik ilkelerine önem verdikleri anlaşılmıştır. Bu bakımdan salt şoförlük görevini icra etmedikleri, Belediye Başkanının Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmaya yansıdığı üzere belediye başkanlığı görevinden vermiş olduğu yetkiler kapsamında gerçekleştirdiği yolsuzluk fiillerine iştirak ettikleri, bu kapsamda paraları teslim aldıklarına ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur.

Beyanlarının suçlamalardan kaçmaya ve inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelilerin mevcut delil durumu da nazara alınarak tutuklanmalarına karar verilmesini kamu adına talep olunur.”

ÇAY VE İHTİYAÇ MOLASI

Böcek’in, Manisa’ya girişte akaryakıt istasyonunda 15 dakika kadar kalmasının bir şoför “Başkan’da prostat olduğu için sıkça tuvalet ihtiyacı duyduğunu” ve o istasyonda da bunun için tuvalete gittiğini belirtti. Yol üzerinde daha önce de çay ve ihtiyaç molası verdiklerini kaydetti. Böcek’in adaylık için para verdiğine ilişkin daha önce yürütülen bir soruşturma bulunmuyor.

Buyurun size bir rüşvet soruşturması daha

Bazıları, önceki dönemleri aşağılamak için “Eski Türkiye” diye söze başlıyor. Ama, eski Türkiye’de yolsuzlukların, hırsızlıkların üzerine askerin rütbesine bürokratın ünvanına bakılmaksızın iddiaların üzerine gidiliyordu. Yani eski Türkiye’yi bu yönüyle kötülememek gerekiyor. Hele, yolsuzluklarla mücadele konusunda siyasi iktidarın arkalarında olduğu bilinirse mücadele daha kararlı bir biçimde sürdürülürdü.

Günümüzde müfettişlik etkisizleştirildi. Bazı bakanlıklarda müfettişler daire başkanlığına bağlı hale getirildi. Bir de “Eski Türkiye”den bir soruşturma dosyası aktaracağım.

Güneydoğu’daki bir ilimizde valinin, verilen bir ihale karşılığında müteahhitten Mercedes marka bir otomobil aldığı iddiası yayılmıştı. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Müfettişler ile gitti bu konuyu araştırmaya başladı. Emniyet Müdürlüğü’nden yazılı olarak, valinin adına Mercedes marka otomobil kaydı olup olmadığını sordu. İlginç olan, yazının yazıldığı tarih itibariyle valinin üzerine kayıtlı araç olup olmadığının sorulmasıydı. Yani geçmişe bakılmıyordu. Gelen cevapta, böyle bir kaydın olmadığı belirtildi, iddiaların asılsız olduğu sonucuna varıldı ve dosya kapandı.

Aradan zaman geçti. Ancak, söylentiler bitmiyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, o soruşturma için Mülkiye Başmüfettişi Candan Eren’i görevlendirdi. Eren de, önceki meslektaşları gibi Emniyet’e yazı gönderdi. Valinin kendisi, eşi, çocukları, birinci derecede yakınları adına il valiliğine atandığı tarihten sonra varsa alınmış, satılmış araçların listesini istedi. Gelen cevapta, Valinin eşi adına kayıtlı olan bir Mercedes’in satıldığı belirlendi.

GALERİCİ ANLATTI

Emniyet’in yazısında, sözü edilen Mercedes marka otomobilin valinin karısı adına tescillendiği, 13 ay üzerinde kaldığı, daha sonra satıldığı belirtildi. Müfettiş, otomobilin satıldığı galeriyi Ankara’da buldu. Galeri sahibine, “Sizi polis marifetiyle de makama çağırabilirdim ama ben buraların insanıyım. Şu kahvede akşamları bilardo oynuyoruz. Bir vatandaş olarak size sormak istiyorum. Bir valiye siz otomobil sattınız mı?” diye sordu.

Galerici satışı doğruladı. Müfettiş, ödemenin çekle mi, senetle mi, nakit mi ödendiğini sordu. Galerici satış dosyasını çıkardı ve bütün bildiklerini müfettişe anlattı. Müfettiş, raporunu düzenledi. İhale karşılığı valinin eşi üzerine Mercedes marka otomobil verildiğini raporunda belgeleriyle ortaya koydu.

ÖRNEK SORUŞTURMA OLARAK ANLATILDI

Olay yargıya intikal ettirildi. Vali hüküm giydi. Cezaevine gönderilmeden önce kendisiyle konuştuğumda, “Terörle mücadele etmenin bir bedeli var. Bana da böyle ödetiyorlar” iddiasında bulundu. Görevde bulunan vali, rüşvet iddiasıyla cezaevine girdi.

Bu soruşturma, müfettişlerle yapılan toplantılarda örnek soruşturma olarak anlatılırken, “Her dosyanın kendi içindeki bulgularına göre müfettişin yöntem değiştirmesi lazım. Eğer, Emniyet’e gönderilen yazıda yöntem değiştirilmemiş olsaydı, o dosya kapanıp gidecekti” deniliyordu.