Saygı Öztürk Zafer Partisi'ne verilen bakanlıkları açıkladı
"Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HDPKK'nın sahiplendiği Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Saygı Öztürk Zafer Partisi'ne verilen bakanlıkları açıkladı.
Sığınmacı karşıtı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı.
Bunun üzerine CHP yandaşı Sözcü Televizyonu’na telefonla bağlanan Gazeteci Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı’nın Özdağ’a verileceğini söyledi.
Öztürk, “İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TİKA Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ile ilgili başkanlıklar Zafer Partisi'ne verildi” dedi.