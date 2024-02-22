Say say bitmiyor! Sülün Osman'ın aldatma albümü

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde "Sülün Osman.. Sülün Osman.. Sülün Osman.." başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Bu adam değil miydi, “Siyasi iktidar bize hakkettiğimiz parayı vermiyor, onun için metroları yapamıyoruz” diyen..

Bu adam değil miydi, “Cumhurbaşkanı imzalamıyor, onun için metrobüs alamıyoruz. Vatandaşın yolda kalması o sebepten” diyen..

Bu adam değil miydi, “Engelleniyoruz. Kredisini bile bulduğumuz yatırımı yapamıyoruz” diyen..

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Evet, bu adamdı.

Peki aynı adam, şimdi seçime 1.5 ay kala ne diyor?

“100 bin engelli, şehit çocuğu ve yoksulluk durumu bulunan öğrencilerimize 3 bin lira eğitim desteği vereceğiz.”

Öğrencilerin ulaşım zammını azaltalım denildiğinde, itiraz eden adam diyor bunu..

Bitti mi?

Bitmedi..

“10 yeni merkez daha açılacak. Ücretsiz mamografi ve ultrason çekimi hizmeti vereceğiz.”

Çam Sakura Başakşehir Şehir Hastanesinin metrosunu, boşverin metroyu; hastanenin karayolunu bile yapmayan adam söylüyor bunu..

Bitti mi? Bitmedi..

“0-2 yaş bebek sahibi yoksulluk sınırı altında olan ailelere bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması karşılayacağız.”

2019 seçimleri öncesinde, “Kimseyi işten çıkarmayacağız” sözü verdiği halde, koltuğa oturur oturmaz, 14 bin kişiyi işinden eden, bu arada 1 yaşında bebekleri olan anne-babaların bile gözünün yaşına bakmadan kapının önüne koyan adam söylüyor, bunu..

Bitti mi? Bitmedi:

“2 milyon beslenme paketi dağıtacağız.”

5 yıllık başkanlık döneminde, değil 2 milyon, 20 bin beslenme paketi dağıtmayan adam diyor bunu..

Bitti mi, bitmedi.

“Çocuk oyun dünyası projesi için karşınıza çıktık. 2 tane büyük çocuk oyun dünyası merkezi açacağız.”

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