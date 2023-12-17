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Siyaset Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi
Siyaset

Say say bitmiyor! Osman Gökçek’ten CHP’nin günah galerisi

Yeniakit Publisher
2023-12-17 12:38:00 - 2023-12-17 12:57:37

AK Parti Ankara Milletvekili Gökçek, Meclis'te CHP sıralarına seslendi. Gökçek, "Siz özgürlüklerden en son konuşacak siyasi partisiniz" dedi. En son seçiminizde gördük. Delegelerini parayla satın alan bir partinin bana ahlak dersi vermesini beklemiyorum.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

TBMM'de konuşan Gökçek, ana muhalefet partisi sıralarına özgürlükler üzerinden yüklendi.

Geçmişte imza atılan skandal olaylara işaret eden Gökçek, "CHP'nin zarar vermediği hiçbir kitle yoktur." dedi.

CHP'ye geçmişten örnekler vererek tepki gösterdi

Gökçek, tarihte yaşananlardan örnekler verdiği konuşmasında şunları söyledi:
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İskilipli Atıf Hoca'yı CHP asmıştır. Şalcı Bacı'yı CHP asmıştır. Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuduğu için insanları cezaevine CHP atmıştır.

Camilerdeki ezanı Türkçeye siz çevirdiniz. Tunceli'deki birçok Alevi kardeşime siz zulmettiniz.

1931'de yasa çıkartarak Kürtlerin kendi aralarında şarkı söylemesini siz engellediniz. Ülkücü abilerimin hepsine cezaevinde siz işkence yaptınız.

"Bana ahlak dersi verecek en son parti CHP'dir"

Geçmişte meydana gelen olayların CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da kabul edildiğini belirten Gökçek, "Bu olan hadiselerden sonra bana ahlak dersi verecek en son parti CHP'dir." ifadesini kullandı.

"En son seçiminizde gördük"

Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği kurultay sürecine de işaret eden Gökçek, şöyle devam etti:

En son seçiminizde gördük. Delegelerini parayla satın alan bir partinin bana ahlak dersi vermesini beklemiyorum.

"Bunu siz yaptınız"

"Bu ülkede 1948'e kadar hacca gitmek yasaktı. Bunu siz yaptınız." diyen Gökçek, "Bu ülkenin içerisinde başörtülü kardeşlerime ikna odalarında zulmü siz yaptınız." şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili, "Başörtülülere seçilme hakkını veren Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye ekledi.

"Siz özgürlüklerden en son konuşacak siyasi partisiniz"

Gökçek, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

Sabahattin Ali'yi kim öldürdü? Nazım Hikmet'i kim sürdü? Bunların da cevabını verin. Siz özgürlüklerden en son konuşacak siyasi partisiniz.

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