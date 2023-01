Say say bitmiyor Fazıl! Dün 'gelecek kaygısı' bugün 'viski sefası'

AK Parti iktidarına destek veren sanatçılar 'yalaka' şeklinde yaftalanıp linç kampanyası uygulanırken, muhalefete destek verenler ise alkışlanıp pohpohlanıyor. İktidar karşısında kim olursa olsun desteklemeye hazır olduğunu her fırsatta gösteren Fazıl Say da o isimlerden birisi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklerken İstanbulluları sele, kara teslim ettiği için halktan gelen tepkilerin ardından İmamoğlu'na desteğini çeken Say, sosyal medya hesabından son duyurduğu paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ismini sık sık dile getirdiği Mansur Yavaş'ı desteklediğini açıklamıştı. Siyasilerin isimlerini sık sık zikreden Fazıl Say, ekonomiye dair yorumlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Uzun bir süre yaşanan pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyaya olumsuz etkilerinin Türkiye'ye de yansıması oldu. Yaşanan küresel krizle birlikte Avrupa'da enflasyon rakamlarında geçmiş yılların rekoru kırılıp, raflar boş kalırken; Türkiye'de ise fiyatların yükselmesine karşın ekonomik büyüme gerçekleşti.

Fazıl Say'dan 'ekonomik kriz' çığırtkanlığı

Türkiye'nin bu gelişimine rağmen, 'ekonomik kriz' çığırtkanlığı yapan Fazıl Say, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "TL’nin korkunç hızda erimesini, bütün gün, çok büyük endişe ve gelecek kaygısı ile takip ettim, herkesi okuyorum, bu memleketi bu toplumu çok daha zor günler bekliyor. 2 yıllık Covid salgını, şimdi de bu ekonomik kriz, yıkım oldu. En kötü şey bilinçsizlik! Yönetim değişmelidir!" diyerek AK Parti iktidarını hedef almıştı.

Lüks mekanda 'viski sefası'

Ekonominin kötü olduğunu ve gelecek kaygısı yaşadığını söyleyen Fazıl Say, sosyal medya hesabından yayımladığı yeni videoda iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da lüks bir mekanda olduğu görülen Say, içki şişelerinin sıraları olduğu bir video yayınladı.

O anları, “Akşam Tokyo’su, en sevdiğim barda 36. Kat manzaram. Japon viskileri ve Japon İmparatoru” sözleriyle paylaşan Say'ın ekonomiye dair nasıl bir gelecek kaygısı yaşadığı merak konusu oldu!