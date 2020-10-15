Savunması 4 gün sürdü! Adnan Oktar davasında yeni gelişme
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 238 sanık hakkında açılan davada, mahkeme heyeti, mütalaasını açıklaması için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar verdi.
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada dosyanın mütalaa için savcıya gönderilmesi kararı verildi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında görülen duruşmaya, suç örgütünün elebaşısı tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları da bulundu.
Adnan Oktar'ın savunması 4 gün sürdü
Duruşma haftanın başında başlayan tutuklu sanık Adnan Oktar'ın hazırlanan ek iddianameye karşı savunmasının alınması ile sürdü. Ek iddianameye karşı Adnan Oktar'ın savunmasının alınması 4 gün boyunca devam etti.
Elebaşı Oktar'ın savunmasının alınmasından sonra taraf avukatları sanıkların tutukluluğuna ilişkin beyanda bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında tutukluluk incelemesi yaparak, bütün tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin sürmesine hükmetti. Ara kararını açıklayan heyet, mütalaasını açıklamak üzere dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.