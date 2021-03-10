Savunmadaki sanal fuar gerçek işlere kapı açtı
Dünyanın ilk sanal savunma sanayisi fuarı olan SAHA EXPO, katılımcılarına yeni iş birlikleri için kapı araladı.
Kasım ayında sanal ortamda kapılarını açan SAHA EXPO’da, 300’den fazla firma ve kuruluş ürünlerini 3 boyutlu olarak sergileyebiliyor. Fuar, 9 Nisan 2021’e kadar 24 saat hizmet verecek. SAHA EXPO katılımcıları, dünyanın her yerindeki potansiyel müşterilerine, ücretsiz ve sınırsız davetiye gönderebiliyor, davet ettikleri kişilerin, stantlarındaki üç boyutlu ürünlerini görmelerini, kataloglarını incelemelerini, ürün tanıtım videolarını izlemelerini sağlayabiliyor ve onlarla çevrim içi toplantılar yapabiliyor.