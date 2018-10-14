Savunmada yeni ürünler vitrine çıkacak

Savunma sanayiinde yerlileşme atağı devam ediyor. Sektörün önde gelen şirketlerinden Meteksan Savunma, yeni ürünleri ve versiyonları yakında sergilemeyi planlıyor.

Fuar Nisan ayında

2 senede yüzde 20 büyüyen, ihracatını önemli oranda arttıran şirketin genel müdürü Tunç Batum’un açıklamalarına göre milimetre dalga radarı İHA MİLDAR için bundan sonra MİLSAR ismi kullanılacak. MİLSAR, nisan ayında Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2019) görücüye çıkacak. Saldırı amacıyla kullanılan drone’ları etkisiz hale getirmek için geliştirilen Kapan Drone Savar Sistemi için saha testlerine başlandı ve oldukça başarılı sonuçlar alındı. Kapan, sene sonunda hazır hale gelecek.

Testi Kasım’da yapılacak

Hava-Hava ve Hava-Yer Sistemleri Arasında İhtiyaç Duyulan Veri Bağı Sistemi Geliştirilme Projesi’nde (Kement) fabrika kabulleri tamamlandı. Muadillerine göre dörtte bir ağırlıkta ve 4 kat hızlı bir ürün elde edildi. Kement Projesi’nin başarısı Milli Veri Data Link Projesi’nin de raftan indirilmesini sağladı. Yakın zamanda bu konuda da gelişme yaşanması bekleniyor.

İHA data linki çözümlerinin de kasım ayı sonunda saha testlerine verilmesi hedefleniyor.