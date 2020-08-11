Savunmada son dakika kararları
Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden yapılan açıklamada, ''Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı'' ifadeleri kullanıldı.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, "Türkiye tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ''Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı. Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı. Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek." denildi.