Savunmada şahlandık

Türkiye’nin savunma alanında kendi kendine yeterli üstün nitelikli savunma sanayi hamleleri, emperyalistlerin kirli oyunlarını bir bir bozuyor. Son yıllarda hız verdiği yerli savunma sanayinde emin adımlarla yürümeye devam eden Türkiye, savunma alanında kendi ihtiyaçlarına cevap verirken, ihracat tarafından da hızlı büyümesini sürdürüyor. Türk savunma sanayi tarihinde bugüne kadar yapılmayanları yapan, kendi savunma sistemlerini geliştiren Türkiye, 1,74 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek dış satım rakamını yakaladı. Teknoloji transferleri ile uluslararası pazarda yeni kapılar açan Türkiye’nin büyüyen ihracat rakamlarının yılsonunda da yeni bir rekor kırması bekleniyor.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

2002’den 2014’e ihracat değerinin 1990 sabit fiyatlarda artış oranı 9 katı aştı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı verilerine göre de aynı dönemde savunma ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılama oranı 2003’te %25 iken 2010’da %52,1’e yükseldi. Dünya pazarını iyi analiz ederek her türlü kara aracını milli olarak tasarlayabilen ve geliştirebilen Türkiye’nin 2002 yılında sadece 60 milyon dolarlık savunma sanayii ihracatı, 2014 yılında 1 milyar 647 milyon dolara çıktı. 2016'da 1 milyar 677 milyon 116 bin dolar olan sektörün ihracatı, Türkiye’nin dünya markası savunma firmaları sayesinde 2017 yılında 1 milyar 739 milyon 453 bin dolara ulaştı. Savunmada milli üretim seferberliğine giden Türkiye, son iki ayda ise tarım ihracatının yüzde 30’una tekabül eden 6.5 milyar dolarlık ihracat yaparak cumhuriyet tarihinin en büyük rekoruna imza attı. Milli üretim seferberliğine giden Türkiye, savunma sanayiinde sadece Pakistan’a 30 adet T129 ATAK helikopteri sattı. Geçtiğimiz ay ise, Pakistan ile Türkiye, 5 milyar dolarlık 4 Milgem korvetinin satışıyla ilgili anlaşmayı imzaladı.

SİPARİŞLER ENVANTERDE

Gazetemiz Akit, savunma sanayii alanındaki atılımları mercek altına aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, uluslararası pazarda da ağırlığını hissettiren Türkiye; çok kısa sürede, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde, her türlü zırhlı araç, deniz araçları, komuta kontrol sistemleri, elektronik harp sistemleri, atış kontrol sistemleri, haberleşme sistemleri, gözetleme sistemleri ve belirli güdümlü silâhları milli imkânlarla tasarlayıp üreterek, birçok ürünü hizmete aldı. Türk Savunma Sanayi 2000’li yılların başından itibaren Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile birlikte yeni bir konsepti ortaya koydu. TSK ihtiyaçlarının mümkün olduğunca özgün ve yerel kaynaklardan karşılanması planlandı. Konsept değişiminin ardından geçen yaklaşık 15 yıllık sürede sipariş edilen ürünler envantere girmeye başladı. Aynı zamanda Türk Savunma Sanayi ihracatında da değişimler yaşandı. Kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarında çalışmaların yapıldığı savunma sanayinde, cumhuriyet tarihinin en büyük rekorları kırılıyor.