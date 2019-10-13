Savunma ve otomotiv sektöründe de iddialı! Kardemir’den yatırım atağı

Buğra Kardan

Ülkemiz ekonomisine yönelik iç ve dış taarruzlar, ABD uşağı reyting kurumlarının karalama kampanyaları dev sanayi şirketlerini durduramadı. Manipülatif açıklamalar ile yalan yanlış haberlere rağmen projelerini askıya almayan, yatırımlarını ötelemeyen şirketlerden Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) gelinen aşamada üretimini daha da arttırmayı hedefliyor. Bu çerçevede yeni bir fırın yatırımı yapıyor. 2 milyon tonu aşan çelik üretimini 3 milyon 500 bin tona taşımayı planlıyor.

Yerli üretime büyük katkı

KARDEMİR Mali İşler Koordinatörü (Chief Financial Officer-CFO) Furkan Ünal, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada stratejik yatırımlarının devam ettiğini dile getirerek, “Katma değerli ürün olan vasıflı çeliği üretmek için gerekli her adımı atıyoruz” dedi. Yerli üretime katkı sunduklarına işaret eden Ünal, “Kâr marjı yüksek, pahada ağır ürünlerde ülkemizin ithalat bağımlılığını aşağı çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetim Kurulumuz, Genel Müdürümüz ve çalışanlarımızla KARDEMİR’i güçlendirmeye odaklanıyoruz. Karabük ile çelik sektörünü büyütmeyi merkeze alıyoruz” diye konuştu.

Katma değer artacak

Savunma sanayii ve otomotiv sektörüne ürün tedarik edeceklerini belirten Ünal, “Stratejimiz ve Yönetim Kurulu’muzun beklentisi o yönde. Yönetim Kurulumuz, bize her ortamda ‘Katma değerli ürün üretin, Türkiye’nin çelik ithalatını sınırlamak için ne gerekiyorsa yapın’ talimatını veriyor. Biz de bu talimata uyuyor ve gerekenleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Ünal, ihracatla büyümek için çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Ayrıca “Farklı ürünlere ve farklı ülkelere bakıyoruz. İhracatla büyümeyi esas alıyoruz” ifadesini kullandı.

Alternatif pazarlar aranıyor

Demir çelik sektörünün durumuna da değinen Ünal, şunları söyledi: “Demir çelik firmaları için 2018 çok iyi ve kârlı bir seneydi. Ne var ki 2019 2018 kadar iyi geçmiyor. Malum fiyatlar yeniden şekillendi. Bu durumun pek çok nedeni var. Bilindiği üzere dünyada üretim ve satış bir miktar daraldı. Çünkü dev ülkeler, büyük ekonomiler karşı karşıya geldi. Ticaret yeni bariyerlerle karşılaştı. Haliyle korumacı adımlar sektöre darbe vurdu. Nihayetinde 2018 demir çelik sektörü için güzel bir seneydi, altın dönemdi. Ama ne yazık ki 2019 için aynı yorumu yapamıyoruz. Fakat sektör isminin hakkını verir, çelik gibidir. Girişimcidir, alternatif pazarlar bulur. Bulmaya başladı bile. Biz de KARDEMİR olarak yatırımlarımızı iptal etmedik, etmiyoruz. Projelerimizi de ertelemedik, ertelemiyoruz. KARDEMİR durmadı, durmaz. Hedeflerine kararlılıkla ilerler.”

“2020 2019’dan daha olumsuz, 2018’den ise daha iyi geçmeyecek” tahmininde bulunan Ünal, “Demir çelik sektörü çok aktif ve dinamiktir. Yatırımlarına son sürat devam ediyor, edecektir” diye ekledi.