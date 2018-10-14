Savunma ve güvenlik ödeneği 100 milyar lirayı aştı

EKONOMİ SERVİSİ Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021) kapsamında genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 ödenek teklif tavanları belirlendi. Buna göre savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı. Söz konusu kurumlara 2018 Merkezi Yönetim Bütçesi’nde 84 milyar 600 milyon lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar 2019 için 102 milyar 800 milyon lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 21,5’e denk geliyor.

En büyük pay MSB’nin

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak 46 milyar 500 milyon lira ile Millî Savunma Bakanlığı’na (MSB) tahsis edildi. Onu 33 milyar 600 milyon lira ile Emniyet Genel Müdürlüğü izledi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın faaliyet ve ihtiyaçları için 19 milyar 600 milyon liralık, Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığı için 2 milyar 200 milyon liralık kaynak ayrıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 869 milyon lira, Savunma Sanayii Başkanlığına 88 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 32 milyon lira ödenek tahsis edildi.

MİT’in ödeneği azaldı

Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 47,3 ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda gerçekleşti. Onu yüzde 33 ile Savunma Sanayii Başkanlığı, yüzde 27,3 ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, yüzde 20,8 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 15 ile MSB takip etti. MİT Başkanlığı’nın ödeneği ise yüzde 7,6 azaldı.