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Teknoloji Savunma sanayinde tarihi başarı! İsmail Demir merakla beklenen müjdeyi duyurdu
Teknoloji

Savunma sanayinde tarihi başarı! İsmail Demir merakla beklenen müjdeyi duyurdu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi Twitter hesabından duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 21:31:00 - 2022-12-30 21:31:53

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi paylaştı. İsmail Demir, SİPER Ürün-1 Sisteminin Güdümlü Test Füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

Demir yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiimizden Türkiye Yüzyılı’na girerken milletimize yeni yıl hediyesi! Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu."

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Yorumlar

Rizeli

80 yil hava savunma sistemi almayan yapmayanlar kim batıya pazareti ACIM DIYO DESTEKLEYENLER
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