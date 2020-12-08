Savunma sanayinde kritik gelişme... HAVELSAN duyurdu
HAVELSAN sosyal medya hesabından insansız hava ve kara araçlarına ortak harekat kabiliyeti kazandırıldığını duyurdu.
HAVELSAN, sosyal medya hesabından insansız hava ve kara araçlarına ortak harekat kabiliyeti kazandırıldığını açıkladı.
HAVELSAN'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İnsansız hava ve kara araçlarımıza ortak harekat kabiliyeti kazandırdık. Dijital birliklerimiz; Faydalı yük ve alt sistemler entegre edilerek tek merkezden müşterek harekat yapabilecek, Operasyonlarda kuvvet çarpanı olarak önemli bir üstünlük sağlayacak. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.