“Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” Necmettin Erbakan’ın Hikayesi TRT Belgesel’de

Milli hamlelerle güçlenerek yıldızlaşan Türk savunma sanayisinin unutulmaz isimlerinin çabaları, “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” belgeseliyle ekrana geliyor. Belgeselin yeni bölümünde Türkiye’nin ilk yerli motor fabrikasını kuran ve dehasıyla tank teknolojisinde çığır açan Necmettin Erbakan’ın yaşam öyküsü, yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni yayın dönemine güçlü ve etkili içeriklerle giriş yapan TRT Belgesel “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” serisiyle bir ilke daha imza atıyor ve yakın tarihin milli teknoloji kahramanlarını biyografik öyküleriyle ekrana taşıyor. Belgeselin yeni bölümünde, sıra dışı zekasıyla öne çıkan yetenekli bir mühendis ve idealist bir bilim insanı olan Necmettin Erbakan’ın hikayesi ekrana gelecek. “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları”, yeni bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel ekranlarında.

Ömrünü bağımsız ve güçlü Türkiye’ye adayan, ilk yerli motor fabrikasını kuran ve tank teknolojisinde çığır açan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın savunma sanayiine öncülük ettiği mücadelesi TRT Belgesel’de ekrana gelecek. Türkiye’nin bağımsız sanayii hamlesini gerçekleştirme idealiyle yola çıkan ve kurduğu Gümüş Motor fabrikasında Türkiye’nin ilk yerli motorunu üreten Necmettin Erbakan, döneminin şartlarında büyük engellerle karşılaşarak durdurulmaya çalışıldı. Ancak o asla pes etmedi ve örnek bir adanmışlıkla yoluna devam etti. Siyasete atılarak, bağımsız ve güçlü Türkiye için mücadelesini sürdürdü. “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları” belgeselinde, bu mücadelenin çarpıcı kesitleri ekrana taşınacak.

Tiyatro sanatçısı Murat Anıl Soykök’un Necmettin Erbakan’ı canlandırdığı “Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları”, yeni bölümüyle yarın akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de.