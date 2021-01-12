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Gündem Savunma Sanayii'ne kritik operasyon! Gözaltılar var
Gündem

Savunma Sanayii'ne kritik operasyon! Gözaltılar var

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla savunma sanayii sektöründe yasadışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:20:00 -
Savunma Sanayii'ne kritik operasyon! Gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada “MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasadışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı” denildi.

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Yorumlar

Sütcü İMAM

Bismillah hadi yolunuz açık olsun ve Tüm Kurumlarda yapılsın bu Operasyon.Sabır Savaş Adım Müslüman....
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