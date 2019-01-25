Savunma sanayiinde dev imza!
Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Nişangah Tedariki 2. Paket Projesi'ne ilişkin 94,3 milyon liralık sözleşme imzalandı.25 Ocak 2019 Cuma 16:19
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 94,3 milyon liralık sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Nişangah Tedariki 2. Paket Projesi'ne ilişkin 94 milyon 371 bin 988 lira tutarında sözleşmenin imzalandığı belirtildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020'de gerçekleştirileceği bildirildi.
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