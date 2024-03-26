Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 'İsrail ile ticaret' iddiasına yalanlama!

"İsrail ile ticaret" iddialarına ilişkin bir açıklamada SSB'den geldi.

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile hiçbir şekilde savunma sanayii alanında ticaret yapılmadığını duyurdu.

SSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İsrail’in Gazze’de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir. Filistin’in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir. Bu çerçevede Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, İsrail ile savunma sanayii alanında iş birliği kapsamında hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır”