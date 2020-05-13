  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Savunma Sanayii Başkanlığından Amfibi çıkarma gemisi paylaşımı

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSM) Amfibi Çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:10:35 -
Savunma Sanayii Başkanlığından Amfibi çıkarma gemisi paylaşımı

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSM) Amfibi Çıkarma gemisi ile ilgili paylaşımda bulundu.


SSM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LST Amfibi Çıkarma Gemisi ile ilgili özelliklere yer verildi. Geminin 2 adet 25 tonluk güverte vinci, 2 adet değişken açılır pervane özelliğine yer verilerek menzilinin 5000 NM, en yüksek süratinin 18 knot olduğu, üreticinin Anadolu Tersanesi olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı