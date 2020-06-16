  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’den Kayseri OSB’ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:06:33 -
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’den Kayseri OSB’ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.


KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri OSB yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette; Başkan Tahir Nursaçan tarafından Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyete, Kayseri OSB’nin mevcut projeleri hakkında bilgiler sunuldu.


Ziyarette ayrıca, Türkiye olarak savunma sanayisinde yaşanmakta olan teknolojik gelişmeler, Ar-GE - UR-GE, markalaşma, pazarlama, yazılım, donanım, iletişim, uzman kadroların hazırlanması, sanayi için savunma sanayisinin önemi gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı