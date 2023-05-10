Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Ankara'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) düzenlenen 'Türk Savunma Sanayii'nin Yüzyılı Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Demir, son zamanlarda Türk savunma sanayisinin çokça konuşulmaya başlandığını ve bu gelişmelerin topluma önemli mesajlar verdiğini söyledi.

'Sürekli müjdelerimizi göreceksiniz'

Son 1 ayda yaşanan gelişmelerin de savunma sanayisindeki hızın bir göstergesi olduğunu söyleyen Demir, "Bazı çevreler hızlanan gündemimizi seçimlere bağlasalar da biz onlara, 'Bizi izlemeye devam edin, çünkü artık bu yolculuk başladı, yenilenerek devam edecek' diyoruz. İnşallah yıl içinde de daha sonra da sürekli müjdelerimizi göreceksiniz. Çok sayıda projemiz var; bunları bir kısmı daha tohum aşamasında, bir kısmı filiz verdi, bir kısmı da ağaç oldu meyve veriyor. Bu meyveleri de hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

'"Türkiye artık oyunları bozan ülke'

Birçok ülkenin savunma sanayi konusunda Türkiye'ye bakışının değiştiğini vurgulayan Demir, "Türkiye artık üzerinde oyunlar oynanan bir ülke değil, oyunları bozan, hatta kendi milli çıkarlarını bozacak oyunlar oynandığında da oraya müdahale etmek gibi bir politikayı hayata geçirebilen bir ülke oldu. Eğer bu seviye olmasaydı, bu politikaların hiçbirini hayata geçiremez, mutlaka engellerle karşılaşırdık. Milli çıkarlarımız zedelenirken böylece sessiz kalmamız gerekirdi. Birisi diyor ya, 'Fırat'ın batısına geçecekler, siz de mal mal bakacaksınız' diye. Buna cevabını, yumruğumuzu başlarına indirerek verdik" ifadelerini kullandı. Demir ayrıca, savunma sanayisinde gelinen noktanın değerli olduğunu ancak yeterli olmadığını işaret ederek, bu konuda yapılacak çok işin olduğunu söyledi.

'KAAN'ın TCG Anadolu'ya iniş-kalkış yapabilme ihtimali yok'

Konuşmaların ardından Demir, katılımcıların sorularını yanıtladı. Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın TCG Anadolu Gemisi'ne iniş veya kalkış yapıp yapamayacağıyla ilgili, "KAAN, tasarımı itibarıyla uçak gemisine iniş-kalkış yapacak bir uçak değil. TCG Anadolu boyutundaki bir gemiye iniş-kalkış yapabilme ihtimali yok. Hürjet'in bu özelliğe sahip olmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Daha büyük bir gemi olursa ve tasarımda çok temel değişiklikler yapılırsa bu mümkün olabilir. Anadolu'nun bir SİHA gemisi olması fikri de sonradan oluştu. Gerek Bayraktar TB3'ün, gerek Kızılelma'nın, Hürjet'in ve belki Anka-3'ün bu platformdan iniş-kalkışını sağladığımız zaman oyun değiştirici olduğumuz gibi klasik uçak gemilerinde olması gereken özelliklerin çoğunu da zaten içermiş olacağız" dedi.

'Azerbaycan'la projelerimiz var'

Demir, Azerbaycan'ın kullandığı Rusya yapımı Su-25 tipi savaş uçaklarının Türkiye'de modernizasyonuyla ilgili çalışmanın olup olmadığı sorusuna ise "Azerbaycan'la bu uçakların modernizasyonu kadar, üzerine belli silah sistemlerinin entegre edilmesi, akıllı sistemlerin eklenmesiyle ilgili projelerimiz de var. Bunlar da hayata geçiriliyor" diye yanıt verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demir, 'Türkiye'nin Rusya'dan temin ettiği S-400 hava savunma sisteminde 2'nci partinin tedariki yapılacak mı?' sorusunu da şöyle yanıt verdi:

"O konuda 1'inci ya da 2'nci parti konuşmalarının yerinde olmadığını düşünüyoruz. İlk gün masaya oturulduğunda yapılan bir yol haritası var. Bu yol haritasının hayata geçirilmesinden bahsediyoruz. Türkiye, imzaladığı şartlardan geri dönmez ama şu aşamada üzerine de bir şey koymaz. Süreç kendi mecrasında ilerliyor diyelim."