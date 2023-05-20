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Gündem Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 13:58:00 -
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

İsmail Demir açıklamasında şunları kaydetti:

“Zırhlı araçlara yönelik geniş bantlı mini uydu sistemi geliştirme projemiz başarıyla sonuçlandı. Projeyle değişen bant genişliklerinde, yerli frekans atlamalı askeri ve sivil modemle çalışan mini uydu sistemi (SOTM) yetisi ve Vuran aracına entegre edildi”

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