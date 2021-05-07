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Gündem Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: F-35'te çözüm için diyalog başlıyor
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: F-35'te çözüm için diyalog başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35 konusunda açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 12:44:00 - 2021-05-07 12:57:24
Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: F-35'te çözüm için diyalog başlıyor

S-400’leri hazmedemeyen ABD’nin F-35’leri için Türkiye’den flaş açıklama geldi. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, “F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Demir, F-35 programı için imzalanan mutabakat zaptını hatırlatarak “Bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir." dedi.

''Hukuki zemini yok''

Demir, "Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde ‘Türkiye’yi çıkarttım’ açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur” ifadelerini kullandı.

F-35'te yeni dönem

İsmail Demir, "Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili ABD ile bir diyalog süreci başlayacak" dedi.

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Yorumlar

Fevzi

F-35'i artık vermezler hukuki ya da değil. Parayı kurtarın yeter.
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